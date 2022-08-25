Татарстан стал лидером по числу обращений предпринимателей к Цифровой платформе МСП.РФ

Татарстан стал регионом — лидером по числу обращений предпринимателей к Цифровой платформе МСП.РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Всего на получение услуг от предпринимателей Татарстана поступило 108 заявок. Это наибольшее количество обращений среди бизнесменов 15 регионов, которые уже интегрировали на федеральный портал сервисы для малого и среднего предпринимательства.

На сегодняшний день для бизнесменов РТ помимо федеральных доступно 38 региональных услуг. На Цифровой платформе можно получить помощь по организации участия в международных выставках и обучающих семинарах.

Кроме того, предпринимателям республики доступно обучение работе на электронно-торговых площадках и в социальных сетях, а также помощь с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях.

Помимо прочего, на МСП.РФ татарстанские фирмы могут обучать своих сотрудников работе и размещению товаров на маркетплейсах, маркировке продукции, бизнес-аудиту и разработке бизнес-планов.

«Татарстан всегда был в числе регионов — лидеров в вопросах поддержки малого бизнеса и цифровизации. Такая высокая востребованность онлайн-услуг для бизнеса на Цифровой платформе МСП.РФ говорит о том, что это движение в правильном направлении. Мы продолжим расширять перечень и развивать действующие электронные сервисы, чтобы упростить деятельность предпринимателей и снизить нагрузку на малый и средний бизнес», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.