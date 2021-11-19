Татарстан стал лидером ПФО по привлеченному финансированию под поручительства РГО

Малый и средний бизнес Приволжского федерального округа привлек за девять месяцев 2021 года 29,4 млрд рублей финансирования под поручительства региональных гарантийных организаций (РГО), входящих в национальную гарантийную систему. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики Татарстана.

По информации ведомства, за девять месяцев предпринимателям было предоставлено более 1560 поручительств на сумму 8,7 млрд рублей. При этом средняя сумма поручительства составила 5,6 млн рублей, а средняя сумма полученного предпринимателями под него финансирования — 18,8 млн рублей.

«Драйверами по оказываемой поддержке стали Татарстан (263 поручительства на общую сумму 1,24 млрд рублей), Удмуртия (224 поручительства на общую сумму 0,96 млрд рублей), Чувашия (220 поручительств на общую сумму 1,04 млрд рублей), Башкортостан (151 поручительство на общую сумму 1 млрд рублей), Пермский край (148 поручительств на общую сумму 1,15 млрд рублей) и Нижегородская область (139 поручительств на общую сумму 0,99 млрд рублей)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по всей России РГО за 9 месяцев 2021 года предоставили более 7,5 тыс. поручительств на сумму 58,7 млрд рублей, что позволило малому и среднему бизнесу привлечь финансирование на общую сумму 157,4 млрд рублей. Таким образом, каждое пятое поручительство РГО было выдано предпринимателям ПФО. Более того, по количеству предоставленных бизнесу поручительств Республика Татарстан, Удмуртская Республика и Чувашская Республика вошли в общероссийский топ-10.

Чаще всего гарантийную поддержку в ПФО получали предприниматели из сферы торговли (30%), производства (20%), сельского хозяйства (20%), услуг (12%), строительства (11%) и перевозки и логистики (7%).