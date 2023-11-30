Татарстан стал лидером ПФО по объему инвестиций в основной капитал

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Объем инвестиций в основной капитал в Татарстане превысил 767,6 млрд рублей за десять месяцев 2023 года. С января по октябрь в республику инвестировано на 29,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные Росстата.

В общей сложности объем инвестиций в регионы Приволжского федерального округа за эти месяцы составил 2,8 трлн рублей, то есть на РТ пришлось больше четверти от этой суммы.

По этому показателю республика уверенно лидирует по ПФО, в занимающей второе место Нижегородской области, к примеру, объем инвестиций за 10 месяцев составил около 365 млрд рублей. Третье место занимает Башкортостан — 325 млрд.

Структура инвестиций в основной капитал в Татарстане на 71,4% состоит из собственных средств и на 28,6% — из привлеченных. Из них 19,3% составляют бюджетные средства (14,4% — федеральный, 4,7% — региональный, 0,3% — местные бюджеты), а 2,5% — банковские кредиты.