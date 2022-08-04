Татарстан стал лидером ПФО по количеству покупок новостроек и вторичного жилья

Татарстан возглавил рейтинг Приволжского федерального округа по количеству сделок на первичном и вторичном рынках недвижимости. За первое полугодие 2022-го Управление Росреестра по РТ зарегистрировало более 10 тыс. договоров участия в долевом строительстве и 52 тыс. договоров купли-продажи вторичного жилья. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В управлении отметили, что татарстанцы стали чаще отправлять документы в электронном виде — более 70% от общего числа заявлений. «Это позволяет регистрировать недвижимость в кратчайшие сроки — всего за 1-2 дня», — подчеркнул руководитель Управления Росреестра по РТ Азат Зяббаров.

Высока доля недвижимости, приобретаемой с привлечением кредитных средств: 52% новостроек и 77% вторички. Лидирует республика и по доле участников государственных программ. Так, в 2022 году здесь зарегистрировано 17 181 льготная ипотека и 2 126 сельских.

Также Татарстан возглавляет топ по вводу нового жилья. За первые шесть месяцев 2022 года здесь сдано около 2 млн кв. метров многоквартирных и индивидуальных жилых домов.

В Минстрое РТ подчеркнули, что такие высокие показатели свидетельствуют о развитии строительной отрасли республики.