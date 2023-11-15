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Руc Тат
Общество 15 ноября 2023 16:54

Татарстан стал лидером ПФО по числу зарегистрированных браков

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С января по октябрь текущего года в Татарстане зарегистрировано 22 тыс. семейных союзов. По этому показателю республика стала лидером в Приволжском федеральном округе. Такие данные привела сегодня начальник Управления записи актов гражданского состояния Кабинета Министров РТ Гульшат Нигматуллина на круглом столе в Казани.

круглый стол

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«В Татарстане стабильная ситуация в социально-демографической сфере. По итогам октября можем констатировать, что у нас увеличилось количество рождений детей. В республике зарегистрировано 22 тыс. семейных союзов, в брак в основном вступают молодые люди. По этому показателю мы являемся абсолютным лидером в ПФО», — заявила начальник управления.

Кроме того, спикер отметила, что при этом в регионе немного снизился показатель расторжения браков.

Круглый стол на тему «Роль некоммерческого сектора в поддержке традиционных семейных ценностей, сохранении и развитии национальных культур и традиций» прошел в Общественной палате Татарстана. В его работе приняла участие председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

#брак #ЗАГС РТ #Общественная палата РТ
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