Татарстан стал лидером национального проекта «Производительность труда»

Минэкономразвития РФ назвало 18 регионов-лидеров национального проекта «Производительность труда». Лидером рейтинга стал Татарстан. Благодаря этому республика получила право в будущем году принять ежегодный федеральный форум «Производительность 360». Это главная площадка в стране для обмена опытом в сфере бережливого производства и тиражирования лучших практик повышения производительности труда.

Рейтинг составлен среди регионов, которые вовлекают предприятия в нацпроект. В частности, учитывалось, как широко в субъекте используют меры поддержки нацпроекта, сколько предприятий повысили производительность на 5%, оценивались эффективность региональных команд и кассовая дисциплина.

«Лидерские позиции Татарстана в данном нацпроекте – это большая заслуга наших предприятий, которые стремятся развиваться быстрее рынка, достойно конкурируют с компаниями мирового уровня, – отмечает вице-премьер РТ — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко. – <…> Повышением производительности труда в рамках нацпроекта с 2018 года занимаются уже 196 предприятий при плановом показателе 161. Для нас очень почетно провести масштабный форум по производительности труда в республике».

Национальный проект «Производительность труда» направлен на формирование современной производственной культуры. Эксперты Федерального и региональных центров компетенций помогают бизнесу эффективнее использовать внутренние ресурсы, обеспечивать полную загрузку оборудования, оптимизировать перемещения продукции, материалов и логистику в целом. Таким образом, производительность растет без значительных капиталовложений.

Участники нацпроекта 2019 — 2021 годов увеличили свою прибыль на 61 млрд – это в 4,5 раза больше, чем государство потратило на национальный проект за тот же период.

Напомним, нацпроекты реализуются с 2019 года по поручению Президента Владимира Путина.