Татарстан стал лидером медиарейтинга регионов по национальным проектам в мае 2025 года

Фото: © «Татар-информ» / Салават Камалетдинов

Компания «Медиалогия» опубликовала медиарейтинг регионов России в контексте «национальные проекты» за май 2025 года. В тройку лидеров вошли Республика Татарстан (с МедиаИндексом – 49 704,7), Московская область (44 439,2) и Москва (41 265,9).

Татарстану удалось занять первую строчку благодаря активному внедрению инициатив в рамках нацпроектов. Так, более 350 жителей республики подали заявки на участие в программе обучения по национальному проекту «Кадры», а в целом в 2025 году планируется обучить свыше 5 тысяч человек, сообщили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты региона.

На полях XVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» был представлен новый халяльный туристический маршрут «Объятия природы», ориентированный на арабский рынок. Эта инициатива реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» и направлена на развитие туристической привлекательности региона.

Также в год 80-летия Победы в Татарстане в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируется отремонтировать более 9,3 км дорог на улицах, где проживают ветераны Великой Отечественной войны. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Артём Чукин.

Серьезное внимание в республике уделяют и вопросам занятости женщин. По национальному проекту «Кадры» при центрах занятости открыты женские клубы, благодаря которым 300 женщин уже трудоустроены, а 118 открыли собственное дело.

Кроме того, в Татарстане стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Женщины в АПК», проводимого в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».