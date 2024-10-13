Татарстан стал четвертым в ПФО по предлагаемым зарплатам сельхозработникам

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан занял четвертое место в Приволжском федеральном округе по зарплатным предложениям в сфере сельского хозяйства. Средняя сумма составляет 96649 рублей, следует из исследования онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru.

На первом месте по предлагаемым зарплатам в округе находится Башкортостан — 154 129 рублей, на второй строчке — Оренбургская область с 138 565 рублями. Замыкает топ-3 Самарская область — 102 771 рубль, а пятерку — Ульяновская область — 92 007 рубля. При этом медиана заработной платы в ПФО для этих специалистов составляет 100 тыс. рублей.

В то же время, отмечают авторы исследования, в Татарстане наблюдается самая высокая конкуренция среди соискателей в этой области — на одну вакансию приходится 4,2 резюме.

За последний месяц работодатели Приволжского федерального округа разместили 5,5 тысячи вакансий в сфере АПК. Чаще всего специалистов искали в Башкортостане, Татарстане и Самарской области. На три региона пришлась почти половина всех предложений — 22%, 12% и 11% соответственно.

Напомним, что сегодня, 13 октября, в России отмечается работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.