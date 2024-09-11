Татарстан стал четвертым среди регионов России по числу патентов на изобретения

В первом полугодии 2024 года Республика Татарстан заняла четвертое место среди регионов России, представители которых получают наибольшее число патентов. Об этом сообщает РБК Татарстан со ссылкой на пресс-службу Роспатента.

«Компании нефтегазодобывающего региона вкладывают средства в разработки для бурения грунта или горных пород, а также горного дела», — отметили в пресс-службе ведомства.

Заявителям из Татарстана в первом полугодии 2024 года Роспатент выдал 344 документа — на 0,9% больше по сравнению с соответствующим периодом 2023-го.

При этом за январь — июнь текущего года количество заявок жителей республики на регистрацию изобретений увеличилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За шесть месяцев их поступило 416, уточнили в Роспатенте.

«За последние годы Татарстан стабильно держится в пятерке регионов-лидеров по патентной активности», — констатировал руководитель Роспатента Юрий Зубов. В связи с этим он напомнил, что с 2019 года ведомство и республика сотрудничают по вопросам развития сферы интеллектуальной собственности в рамках трехстороннего соглашения.

Помимо прочего, Татарстан на протяжении нескольких лет лидирует среди регионов Приволжского федерального округа по количеству поданных заявок на изобретения. РТ заняла среди них первое место как в минувшем, так и в этом году.

Впрочем, по числу заявок на регистрацию товарного знака Татарстан в первом полугодии 2024 года стал шестым среди субъектов Федерации. Их было подано 1,4 тыс — это меньше, чем в Москве (19 тыс.), Московской области (6,2 тыс.), Санкт-Петербурге (5,2 тыс.), Краснодарском крае (3 тыс.) и Свердловской области (1,6 тыс.), добавили в Роспатенте.