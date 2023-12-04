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Татарстан стал 28-м в рейтинге регионов по отсутствию вредных привычек у жителей
В 2022 году Татарстан вошел в топ-30 регионов по отсутствию вредных привычек у жителей. Республика набрала 63,9 балла — на 5,7 больше, чем годом ранее. Рейтинг подготовило РИА Новости.
По результатам 2022 года лидирующие позиции в рейтинге заняли республики Кавказа: Чечня (с максимальными 100 баллами), Дагестан и Ингушетия, пятой оказалась Кабардино-Балкария. Как объясняют аналитики, столь высокие баллы связаны со строгими традициями и складывающимся веками образом жизни.
Интересно, что четвертое место осталось за Ульяновской областью, которая набрала 87,8 балла.
В регионах-лидерах отмечается наименьшее число курящих, а также низкая смертность из-за употребления спиртного.
В аутсайдерах оказались Хакасия, Еврейская автономная область, Камчатский край и Сахалинская область. Их позиции в рейтинге связаны с высокими показателями преступности в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Тем не менее, подчеркивают авторы исследования, в 72 из 85 регионов, участвующих в рейтинге, улучшилась ситуация с отказом от вредных привычек.
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