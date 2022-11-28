Татарстан стал 25-м регионом России по доступности дизтоплива

Татарстан занял 25-е место среди регионов России по уровню доступности дизельного топлива населению. Так, на среднюю зарплату в республике жители могут позволить себе заправиться на 818 литров в месяц, говорится в исследовании, проведенном РИА Новости.

С начала 2022 года цена дизельного топлива в РТ изменилась на 3,7%, достигнув 52,94 рубля за литр.

Для сравнения, в регионе — лидере рейтинга, Москве, жители могут приобрести на чистую среднюю зарплату 1891 литр топлива. Его стоимость здесь изменилась на 3% с начала этого года и составляет 54,78 рубля. На втором месте находится Чукотский автономный округ (1823 литра — 4,8% — 65 рублей), а замыкает тройку Ямало-Ненецкий АО ( 1739 рублей — 9,9% — 62,78 рубля).

Замкнули список Кабардино-Балкарская Республика, а также Алтайский край и Ингушетия. Здесь на среднюю зарплату можно приобрести менее 560 литров дизельного топлива в месяц. Четыре новых региона — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — пока не участвуют в исследовании, так как в начале года еще не входили в состав Российской Федерации.