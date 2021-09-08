Татарстан среди субъектов, где самозанятые получают наибольший доход

Число самозанятых, зарегистрированных в России, превысило 3 млн человек, с 2019 года они суммарно получили свыше 587 млрд рублей доходов, сообщила пресс-служба Федеральной налоговой службы РФ.

«Среди субъектов с наибольшим доходом, приходящимся на одного самозанятого, — Москва, Московская область, Чукотский автономный округ, Республика Татарстан, Санкт-Петербург», — сообщили в ведомстве.

Наиболее высокооплачиваемые профессии у самозанятых в IT-сфере, а также юрист, консультант, проектировщик, психолог, переводчик.

Средний возраст самозанятых — 30-40 лет. Из них 57% принадлежат к поколению Y (1985 — 2003 г.р.), 35 % — поколению X (1964 — 1984 г.р.), 5% — поколению беби-бумеров (1963 г.р. и старше), 1 % — поколению Z (2004 г.р. и младше).

Средний доход самозанятых поколения Y — около 25 тыс. рублей в месяц. Наибольшая зарплата у тех, кто оказывает информационные услуги, наименьшая — у парикмахеров. В основном представители этого поколения занимаются строительными и ремонтными, а также маркетинговыми услугами, услугами по доставке, перевозкой пассажиров.

Представители поколения X в среднем зарабатывают около 32 тыс. рублей в месяц. Наибольший доход у тех, кто оказывает услуги в области маркетинговых исследований, наименьший — у парикмахеров. Среди X-поколения популярны перевозка пассажиров, оказание строительных и ремонтных услуг, сдача квартир в аренду.

Средний доход старшего поколения — 34 тыс. рублей, в основном самозанятые этой категории получают пассивный доход, в том числе от сдачи квартир в аренду. Наиболее оплачиваемые профессии — диетолог и мастер-отделочник.

Представители поколения Z в основном занимаются доставкой товаров, а также работают в IT-сфере. Их средний доход — около 10 тыс. рублей в месяц.

Около 23% самозанятых работают в регионах не по месту жительства. «Наиболее мобильно молодое поколение: средний возраст уехавших плательщиков НПД — 33 года. Популярные у них регионы — Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Республика Татарстан», — сообщила ФНС.

Среди всех зарегистрированных самозанятых 41% женщин и 59% мужчин. Средний доход мужчин почти на 30% больше, чем у женщин.

В Татарстане, по данным Министерства экономики республики, зарегистрировано 140 тыс. самозанятых.