Татарстан — среди лидеров по удовлетворенностью населения качеством дорог

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Татарстан вошел в число регионов, жители которых наиболее удовлетворены качеством и доступностью дорог регионального и местного значения. В республике таковых оказалось 73%.

О результатах опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения в декабре 2024 года для измерения соответствующего показателя национального проекта «Безопасные качественные дороги», рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, сообщает пресс-служба Правительства страны.

«Сейчас уже можно смело утверждать, что национальный проект „Безопасные качественные дороги“ продемонстрировал успешные результаты. Все ключевые показатели мы выполнили, а некоторые даже перевыполнили. <...> По данным ВЦИОМа, 56% россиян удовлетворены качеством и доступностью региональных и местных автомобильных дорог», — отметил заместитель Председателя Правительства.

Опрос прошел во всех регионах России, его участниками стали 172 тыс. респондентов. Больше остальных довольны качеством и доступностью дорог жители Чеченской Республики (соответствующий ответ дали 84% опрошенных), города Севастополя (83%) и Белгородской области (78%).

В число регионов, лидирующих по этому показателю, также вошли Тюменская область (74% респондентов), город Москва (73%), Республика Крым (73%), Калининградская область (70%), Луганская народная республика (68%), Мурманская область (66%), Ямало-Ненецкий автономный округ (66%), Запорожская область (65%), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (65%), Вологодская область (65%), Республика Марий Эл (65%) и Кабардино-Балкарская Республика (65%).

Из исследования следует, что россияне относят улучшение ситуации с качественными, доступными и безопасными дорогами в первую очередь на счет своевременных качественных ремонтных работ и строительства новых дорог, развязок и инфраструктуры.

С 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. В этом году в Татарстане будут реализованы 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в их рамках будет направлено 59 млрд рублей.