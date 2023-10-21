Татарстан создаст в Рубежном офис местного отделения «Единой России»

Татарстан поможет создать офис местного отделения «Единой России» в Рубежном.

Республика полностью отремонтирует офис, в котором будут работать с населением представители партии.

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Выполнение этой задачи на себя взял Апастовский район РТ. Глава района Айрат Зиганшин лично побывал в Рубежном и вместе с Евгением Варакиным ознакомился с объемом работ, которые необходимо будет провести.

Татарстан также собирается снабдить новый офис «Единой России» в Рубежном всей необходимой оргтехникой и мебелью.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.