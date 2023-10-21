Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Татарстан создаст в Рубежном офис местного отделения «Единой России»
Татарстан поможет создать офис местного отделения «Единой России» в Рубежном.
Республика полностью отремонтирует офис, в котором будут работать с населением представители партии.
Выполнение этой задачи на себя взял Апастовский район РТ. Глава района Айрат Зиганшин лично побывал в Рубежном и вместе с Евгением Варакиным ознакомился с объемом работ, которые необходимо будет провести.
Татарстан также собирается снабдить новый офис «Единой России» в Рубежном всей необходимой оргтехникой и мебелью.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»