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ЛНР и Татарстан 21 октября 2023 10:46

Татарстан создаст в Рубежном офис местного отделения «Единой России»

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Татарстан поможет создать офис местного отделения «Единой России» в Рубежном.

Республика полностью отремонтирует офис, в котором будут работать с населением представители партии.

Фото: ©

Выполнение этой задачи на себя взял Апастовский район РТ. Глава района Айрат Зиганшин лично побывал в Рубежном и вместе с Евгением Варакиным ознакомился с объемом работ, которые необходимо будет провести.

Татарстан также собирается снабдить новый офис «Единой России» в Рубежном всей необходимой оргтехникой и мебелью.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.

#Рубежное
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