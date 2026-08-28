Татарстан создает комфортные условия для голосования людей с ОВЗ на выборах

Вопросы обеспечения условий для удобного участия граждан с ограниченными возможностями здоровья в выборах 18, 19 и 20 сентября в Татарстане обсудили сегодня на выездном заседании рабочей группы ЦИК РТ в Казани. Встреча прошла в Республиканской специальной библиотеке для слепых и слабовидящих имени Ш. Еникеева.

«Необходимо создать максимально комфортные условия для обеспечения избирательных прав граждан с ограниченными возможностями. У нас более миллиона пенсионеров, более 300 тысяч людей с инвалидностью. Сегодня крайне важно максимально сделать все, чтобы создать условия для их голосования», – сообщил журналистам Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

По его словам, на первых этажах зданий в республике находятся 94% избирательных участков. Они оборудованы удобными кабинами для голосования, есть шрифты Брайля, будет организован сурдоперевод, для этого совместно со службой 112 создан новый сервис, на избирательных участках будут работать волонтеры.

Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская отметила, что право выбора принадлежит каждому человеку, независимо от его физического состояния. Поэтому равные условия должны быть созданы для пожилых, инвалидов, и всех людей, у которых наступило право принимать участие в избирательной кампании.

«Это самые активные наши граждане, от которых многое будет зависеть – каким будет завтрашний день, кого мы изберем, кто будет работать в Государственной Думе, какие законы появятся в интересах граждан», – подчеркнула Сабурская.

По ее словам, общественные помощники примут активное участие в мониторинге выборов избирательной кампании в дни голосования, а также в приемке участков на предмет доступности для всех граждан, независимо от физического состояния. Она отметила, что общественные помощники есть во всех муниципальных образования и городских округах.

В рамках встречи также состоялось открытое обсуждение с представителями общественных организаций, молодежными активистами и волонтерами. Участники обменялись предложениями по совершенствованию условий для участия граждан с инвалидностью в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы.

Выездное заседание рабочей группы стало частью системной работы ЦИК Татарстана по обеспечению равных возможностей для всех категорий избирателей республики.

Выборы депутатов Государственной Думы РФ 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года.

Парламент будет сформирован по смешанной системе: из 450 мандатов одна половина (225 мест) распределится по федеральным партийным спискам, вторая – по одномандатным избирательным округам.

К участию в избирательной кампании допущено 10 официально зарегистрированных политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».