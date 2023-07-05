Татарстан сохраняет лидирующие позиции в ПФО по числу зарегистрированных браков

Татарстан сохраняет лидирующие позиции в Поволжье по числу зарегистрированных семейных союзов. Об этом сообщила начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Гульшат Нигматуллина на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Татарстан сохраняет свои позиции в Поволжье по числу зарегистрированных семейных союзов. Их количество за январь-июнь осталось практически на уровне прошлого года и превысило 9,2 тыс. Кроме того, Татарстан на протяжении ряда лет демонстрирует самый низкий в ПФО показатель по соотношению числа разводов на тысячу браков», – сказала она.

Спикер отметила, что День семьи, любви и верности ежегодно отмечается 8 июля. Президентом России Владимиром Путиным дано поручение развернуть масштабную информационную кампанию, формирующую в обществе ценностные установки по популяризации официального брака, крепкой семьи, ответственного родительства, многодетности. Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем ежегодном Послании Госсовету РТ также призвал обеспечить широкую «трансляцию» традиционных семейных ценностей, позитивного жизненного опыта, больших и крепких татарстанских семей.