Татарстан сохранил долю прибыльных сельхозорганизаций на уровне 93%

Татарстан в прошлом году сохранил долю прибыльных сельскохозяйственных организаций на уровне 93%. Задолженность по налогам и сборам сократилась на 103 млн рублей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на итоговом заседании коллегии Минсельхозпрода.

«За предыдущий год мы сохранили позицию по производству молока, существенно поднялись по производству яиц и потеряли позиции по сбору зерна, овощей, сахарной свеклы», — рассказал докладчик.

Зяббаров также добавил, что в республике еще остаются хозяйства, где денежная выручка на одного работника — менее 700 тыс. рублей. «При таком низком доходе просто невозможно платить по 30 тыс. рублей в месяц. Необходимо повышать производительность труда», — подчеркнул он.

Министр уточнил, что в прошлом году производительность на одного работника составила 2,8 млн рублей. В высокотехнологичных компаниях она достигает 9 млн рублей, в успешных агрофирмах — более 5 млн рублей на человека в год. «Для высокой производительности нужны современные технологии и жесткое бюджетирование», — убежден он.

По словам докладчика, в республике проводится работа по вовлечению предприятий сельхозотрасли в реализацию национального проекта «Производительность труда». На сегодня в этом проекте участвует 26 предприятий агропромышленного комплекса Татарстана.

«И у них уже есть результаты. Например, в АПК „Продовольственная программа“ Мамадышского района от оптимизации процессов и снижения издержек получили экономический эффект 4,6 млн рублей за полгода. Предприятия просим активнее включаться в данный проект. На 2022 год ставим задачу повысить производительность труда в отрасли не менее чем на 7%», — заключил он.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.