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Татарстан снова вошел в топ-3 в рейтинге нацпроекта «Производительность труда»
Татарстан занял второе место в рейтинге национального проекта «Производительность труда» за 2022 год. Республика попала в категорию «призовые места». Как сообщили в Минэкономразвития РФ, топ составлен вместе с АНО «ФЦК» среди регионов, которые вовлекают предприятия в нацпроект при поддержке федеральной субсидии.
«Эксперты учитывали, как широко тиражируются лучшие практики повышения производительности, оценили качество реализации проектов адресной поддержки предприятий, исполнительскую и кассовую дисциплины региональных команд, а также рост производительности труда на предприятиях», — говорится в сообщении министерства.
Как добавили в Минпромторге РТ, всего в республике в нацпроекте участвовали 239 предприятий. Также в министерстве Татарстана напомнили, что по итогам 2021 года республика заняла первое место и в июле 2023 года получила право провести V Федеральный форум «Производительность 360».
Интересно, что республику в категории «призовые места» опередила Челябинская область, но не догнал Краснодарский край.
Также эксперты определили регионов-лидеров (набравших менее 17 балов). Сюда вошли: Белгородская, Московская, Нижегородская, Оренбургская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Свердловская области, а также Республика Башкортостан и Удмуртская республика.
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