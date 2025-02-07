Татарстан снова подтвердил лидерство в цифровизации экспорта

Татарстан снова занял первое место за активное использование услуг платформы «Мой экспорт». В номинации «Осьминог цифровизации» республика уже в пятый раз отмечена в качестве лидера в стране по количеству электронных услуг, полученных экспортерами. Результаты работы в данном направлении озвучили на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Перми 6 февраля 2025 года, сообщает Минэкономики РТ.

Всего в 2024 году более 700 уникальных экспортеров республики получили более 2000 услуг АО «РЭЦ».

Наиболее востребованные у татарстанских компаний — это участие в образовательных мероприятиях (акселерационные программы, семинары, международные консультации, учебные и методические пособия, а также отраслевые и страновые отчеты). Кроме того, экспортеры республики принимали участие в деловых миссиях, а также получали компенсацию части затрат на транспортировку промышленной и сельскохозяйственной продукции. Стоит отметить, что экспортеры Татарстана также пользовались и финансовыми продуктами АО «РЭЦ», такими как страхование и кредитно-гарантийные услуги.

Напомним, расширение рынков сбыта продукции предпринимателей страны соответствует целям национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

ЦПЭ Московской области подтвердил свое лидерство в категории «Кит цифровизации». Регион привлек наибольшее количество компаний малого и среднего бизнеса на платформу. В то же время, ЦПЭ Севастополя оказался на первой строчке в номинации «Акула цифровизации», где значительная часть получателей услуг центра уже зарегистрирована на платформе «Мой экспорт».

«Платформа «Мой экспорт»— это цифровой помощник экспортеров, который выручает при решении практически каждой бизнес-задачи на пути ко внешним рынкам. Экосистема за счет своего удобства и доступа к широкому набору мер поддержки уже помогает многим малым и средним компаниям. Из 37 тысяч пользователей платформы порядка 80% — именно сегмент МСП», — вице-президент РЭЦ Александр Молодцов.

Сейчас на платформе можно найти более 120 услуг для развития экспорта: аналитические сервисы, оформление сертификатов, господдержка, страхование и многое другое.

Напомним, что региональный центр поддержки экспорта, курируемый Минэкономики Татарстана оказывает помощь компаниям сегмента МСП на всех стадиях экспортной сделки: от базовых консультаций по вопросам ВЭД и обучения до поиска партнера, организации участия в бизнес-миссиях и выставках, размещении на маркетплейсах и не только. Подробную информацию можно уточнить по телефону 8 (843) 524-90-90.