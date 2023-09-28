Татарстан снизит расходы на строительство новых школ

Татарстан снизит стоимость строительства новых школ за счет уменьшения их площади. Реализация такого подхода может начаться уже в следующем году. Об этом сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Владимир Кудряшев на Казанском международном юридическом форуме.

Спикер пояснил, что меньшая площадь постройки позволит снизить затраты на инженерно-техническое оснащение. Сейчас нагрузка по строительству новых школ в основном ложится на региональный бюджет.

Над проектом работают специалисты Управления Роспотребнадзора по РТ, Минобрнауки РТ, Главгосэкспертизы и «Татинвестгражданпроекта».

В Татарстане в этом году ввели 11 новых школ на 9,5 тыс. мест. Общая стоимость их строительства составила 17 млрд рублей.