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Татарстан снизит расходы на строительство новых школ
Татарстан снизит стоимость строительства новых школ за счет уменьшения их площади. Реализация такого подхода может начаться уже в следующем году. Об этом сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Владимир Кудряшев на Казанском международном юридическом форуме.
Спикер пояснил, что меньшая площадь постройки позволит снизить затраты на инженерно-техническое оснащение. Сейчас нагрузка по строительству новых школ в основном ложится на региональный бюджет.
Над проектом работают специалисты Управления Роспотребнадзора по РТ, Минобрнауки РТ, Главгосэкспертизы и «Татинвестгражданпроекта».
В Татарстане в этом году ввели 11 новых школ на 9,5 тыс. мест. Общая стоимость их строительства составила 17 млрд рублей.
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