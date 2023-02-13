Татарстан снизил задолженность перед Россией по бюджетным кредитам на 1,7 млрд рублей

Татарстан снизил основную задолженность перед Россией по бюджетным кредитам на 1,7 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель министра финансов республики Алексей Шишкин на заседании Комитета Государственного Совета РТ по бюджету, налогам и финансам.

«Погашение задолженности произошло в декабре прошлого года. Этого удалось добиться в рамках реализации инвестиционных проектов. Проектами были обеспечены дополнительные поступления по налоговым платежам в федеральный бюджет, на сумму которых по итогам 2021 года Правительством России было принято решение о списании части долга республике. В прошлом году такую работу провели только Московская область и Татарстан», — рассказал спикер.

Для оформления решения о списании задолженности между Минфином России и Кабинетом Министров Татарстана 30 декабря 2022 года были заключены соответствующие дополнительные соглашения к ранее заключенным соглашениям о предоставлении бюджету республики бюджетных кредитов, отметил Шишкин.

«То есть сумма задолженности уменьшена, и, соответственно, уплата процентов тоже снижена. Это первый случай, но думаю, не последний. Есть уже график, когда мы начинаем погашать кредиты за счет новых налогов, полученных на инфраструктурных проектах. Новые предприятия дают налоги федеральному бюджету», — подчеркнул он.

В соответствии с заключенными дополнительными соглашениями происходит также уменьшение подлежащих уплате в 2023–2025 годах процентов за пользование бюджетными кредитами на 3,8 млн рублей, в том числе в этом году — на 1,7 млн рублей.