Татарстан сможет менять утвержденную федеральными властями планировку территорий

Чемпионат мира по футболу 2018 года

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан и другие регионы России получили полномочия по изменению и отмене документации по планировке территории (ДПТ). Речь идет о территориях, отведенных под крупные международные мероприятия. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Правительства страны.

Речь идет о таких событиях, как чемпионат Европы по футболу UEFA 2020 года, чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года, Кубок конфедераций FIFA 2017 года, Олимпийские и Паралимпийские зимние игры 2014 года и форум «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» 2012 года.

«Документация по планировке территории определяет развитие одного или нескольких кварталов. По сути, она решает стратегические задачи – что, где и когда там будет построено. Зачастую планировка территории, которую федеральные власти определили для проведения международных мероприятий несколько лет назад, уже не отвечает актуальным нуждам населенных пунктов и их жителей», – объяснил необходимость нововведения вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Вице-премьер уточнил, что прежде вносить изменения в необходимую документацию могли только органы местного самоуправления, но объекты регионального значения не подпадают под их юрисдикцию. Теперь же субъекты Федерации смогут самостоятельно принимать решения о развитии этих территорий.

«Кроме того, принятые изменения позволят существенно сократить сроки подготовки ДПТ для строительства объектов регионального значения», – добавил он.

Помимо Республики Татарстан, эта мера коснется Москвы и Санкт-Петербурга, Краснодарского и Приморского краев, Калининградской, Нижегородской, Волгоградской, Ростовской, Свердловской и Самарской областей, Республики Мордовия.