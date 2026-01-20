Татарстан сэкономил 101 млн рублей на госзакупках с начала 2026 года

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по закупкам

В Государственном комитете Республики Татарстан по закупкам под председательством Марата Зиатдинова подвели итоги работы с начала 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно данным Единой информационной системы РТ, за первые недели года было составлено 3 410 планов-графиков на общую сумму 14 964,84 млн рублей. Размещено 81 извещение на 139,63 млн рублей, а заключено 3 121 контракт на сумму 5 598,91 млн рублей.

Относительная экономия бюджетных средств при заключении контрактов составила 1,96%, что в абсолютном выражении равно 101,02 млн рублей. При этом региональные заказчики сэкономили 58,17 млн рублей (1,98%), в том числе органы власти и казенные учреждения – 20,49 млн рублей (1,39%).

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по закупкам

Муниципальные заказчики сэкономили 42,84 млн рублей (1,94%), из которых органы местного самоуправления и муниципальные учреждения получили 23,19 млн рублей (2,68%).

С начала года с субъектами малого предпринимательства заключено 1 673 договора на сумму 2 349 405 033,57 рублей.

Крупнейший контракт был подписан на строительство детского сада на 340 мест в деревне Куюки Пестречинского района на сумму 403,39 млн рублей. Самое большое извещение размещено на организацию питания в школах Буинского района на 48,84 млн рублей; подача заявок завершится 2 февраля 2026 года.

Марат Зиатдинов отметил, что первые результаты закупочной деятельности показывают стабильную работу системы государственных и муниципальных закупок в Татарстане. По его словам, достигнутая экономия в 101 млн рублей – это реальные средства, которые будут направлены на решение других социальных задач региона.