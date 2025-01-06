Татарстан с начала 2024-го экспортировал продукцию агрокомплекса на 430,9 млн долларов

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По состоянию на 22 декабря 2024-го Татарстан экспортировал продукции агрокомплекса на 430,9 млн долларов. Отмечается, что эти товары экспортируют 258 участников внешнеэкономической деятельности с географией поставок в 56 стран мира.

Как сообщает Минсельхоз РТ, основная доля экспорта приходится на продукцию масложировой отрасли, ведущими предприятиями которой являются «Казанский жировой комбинат» и «Эссен продакшн».

Отмечается, что в Татарстане успешно развивается направление «Халяль», объем экспорта которого за прошлый год увеличился почти в 2 раза относительно 2022-го и достиг 14 млн долларов. Деятельность по экспорту халяльной продукции ведут свыше 20 компаний в республике. Основными потребителями этой продукции из РТ являются страны Персидского залива, Таможенного союза и Северной Африки.

Сейчас Татарстан ищет новые рынки сбыта республиканской продукции. В частности, идут переговоры с Оманом, Малайзией, Иорданией и Бахрейном. Татарстанские компании обязательно учитывают критерии получения международной халяльной сертификации, признаваемой в перечисленных странах, отметили в Минсельхозе РТ.

Взаимовыгодные отношения укрепляют партнерство и соответствуют целям национального проекта «Экспорт».

Напомним, что с 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер — от экономики до экологии. В этом году в Татарстане будут реализованы 11 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в рамках них будет направлено 44,2 млрд рублей.