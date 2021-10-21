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21 октября 2021  17:11

Татарстан с федеральным центром обсудил модернизацию первичного звена здравоохранения

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Минздрав Татарстана поучаствовал в видеосовещании Министерства здравоохранения России о развитии первичного звена здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ведомства.

Регионы-участники обсудили текущие вопросы реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации»: принципы модернизации фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, поликлиник, а также источники и объемы финансирования региональных программ.

 

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

«Сегодня рабочая группа Минздрава РТ во главе с заместителем министра здравоохранения Республики Татарстан Ильдаром Фатиховым побывала в Зеленодольске, осмотрела здание детской поликлиники, которая строится по программе модернизации первичного звена здравоохранения», – напомнили в пресс-службе Минздрава РТ.

Всего в Татарстане  в 2021 году запланировано построить 12 объектов: три поликлиники в Зеленодольске, Мензелинске и Высокой горе,  врачебную амбулаторию в Зеленодольске и детское поликлиническое отделение в Верхнеуслонской ЦРБ, семь фельдшерско-акушерских пунктов. 

Целевая программа модернизации первичного звена здравоохранения реализуется в стране с января этого года по поручению Президента России Владимир Путина.

#модернизация здравоохранения #первичное звено здравоохранения
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