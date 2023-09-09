Татарстан – родина форумов, рост ВРП и второй шанс кинофеста: обзор событий недели

Свыше 3,7 тысячи делегатов из 55 регионов России и 20 стран прибыли в Казань для участия в первом российско-китайском форуме «РОСТКИ»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Форум «РОСТКИ» в Татарстане: основа для сотрудничества России и Китая в новую эпоху

Самое главное событие недели – свыше 3,7 тысячи делегатов из 55 регионов России и 20 стран прибыли в Казань для участия в первом российско-китайском форуме «РОСТКИ». На форуме параллельно прошла выставка Russia-China Expo, которая раскинулась на площади около 15 тысяч кв. метров.

Идею форума придумала глава Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина, она же выступила организатором этого нетривиального события. Деловая часть программы насчитывала около 50 сессий и была ориентирована на 8 ключевых направлений, которые определили Владимир Путин и Си Цзиньпин в марте этого года на своих переговорах: торговля, логистика, финансы, энергетика, глубокая переработка ресурсов, технологии, промышленная кооперация, сельское хозяйство.

Раис Татарстана Рустам Минниханов на полях форума провел множество встреч: с руководством международной выставочной корпорации «Чжэньвэй», с председателем совета директоров компании CHN Energy У Цюанем, с председателем Китайской торговой палаты по импорту и экспорту машиностроительной и электронной продукции Чжаном Юйцзином, с председателем Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнем, с генеральным директором Kangrun Group Ваном Гуймином, вице-президентом компании Hynovation У Гопином и другими представителями китайского бизнеса.

Раис Татарстана Рустам Минниханов на полях форума провел множество встреч Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Раис Татарстана предложил проводить форум ежегодно и сразу же наметил даты следующего: 14–15 ноября 2024 года.

Сотрудничество Татарстана и Китая имеет хорошую историю. Товарооборот по итогам прошлого года увеличился почти в 1,6 раза и достиг 1,6 млрд долларов. Стоит ли сегодня напоминать о невероятно возросшей важности наращивания масштабов сотрудничества с КНР?

Сама по себе идея российско-китайского форума регионального характера очень интересна с точки зрения превращения ее в регулярную площадку-хаб не только для татарстано-китайских отношений, но и для всей России. В перспективе эта площадка может и должна выйти на федеральный уровень, а Татарстан – стать одними из ворот России для Китая.

Ожидаемые экономические итоги года: ВРП вырастет вопреки обстоятельствам

Важное событие недели – совещание в Кабинете министров РТ, где обсуждались основные параметры прогноза социально-экономического развития республики.

По оценкам ведомства Мидхата Шагиахметова, по итогам 2023 года в Татарстане должны вырасти все основные составляющие ВРП, кроме сельского хозяйства Фото: rais.tatarstan.ru

О прогнозах рассказал глава Минэкономики РТ Мидхат Шагиахметов. По оценкам его ведомства, по итогам 2023 года в Татарстане должны вырасти все основные составляющие ВРП, кроме сельского хозяйства – в этой отрасли ожидается снижение объемов на 12,5% к итогам прошлого года, что связано с засухой. Вырастут объемы работ в строительстве (+6,9%), розничный товарооборот (+5,8%), инвестиции в основной капитал (+2,1%).

Соответственно, ожидается, что по итогам года объем валового регионального продукта вырастет до 3,88 трлн рублей, это будет на 2% больше, чем годом ранее. Что, безусловно, можно расценивать как глубоко положительный результат. Потому что в условиях беспрецедентного объема санкций, наложенных на Россию, ухода западных игроков с российского рынка, роста оборонных расходов и переформатирования всей системы экспортно-импортных поставок (особенно в сфере торговли сырьевыми ресурсами) вообще ожидалось, что экономика России будет «разорвана в клочья». Но она, напротив, растет, а Татарстан, как часть федерации, тоже демонстрирует довольно неплохие результаты. Экономика республики адаптировалась к шокам, в ней заработали процессы импортозамещения, были выстроены новые логистические цепочки.

Отечественная экономика растет, а Татарстан, как часть федерации, демонстрирует довольно неплохие экономические результаты Фото: rais.tatarstan.ru

Особенно четко эта подстройка Татарстана к новым реалиям проявилась именно в текущем году. Поэтому на совещании и прозвучал оптимистический прогноз о дальнейшем росте экономики в течение ближайших трех лет. Ожидается, что по итогам 2026 года объем татарстанского ВРП превысит 4,6 трлн рублей.

Теплые встречи в теплом Душанбе: визит Раиса Татарстана в Таджикистан

Рустам Минниханов провел встречу в Душанбе с Эмомали Рахмоном. На ней Раис Татарстана поблагодарил Президента Таджикистана за поддержку татарской общины в этой стране, а таджикистанский лидер, в свою очередь, отметил важность взаимодействия на уровне регионов как составной части таджикско-российских отношений.

Что касается деловых отношений Татарстана с Таджикистаном, то здесь есть все возможности для их дальнейшего развития. По данным за 2022 год, внешнеторговый оборот РТ с этой центральноазиатской страной превысил 30 млн долларов – цифра достаточно скромная. Татарстан очень заинтересован в поставках в Таджикистан вертолетов, грузовых автомобилей, нефтехимической продукции, нефтегазового оборудования, продукции халяль и так далее. Интерес представляют и поставки товаров из Таджикистана, в первую очередь сельскохозяйственной продукции.

Рустам Минниханов провел встречу в Душанбе с Эмомали Рахмоном Фото: rais.tatarstan.ru

Можно вспомнить предыдущие визиты Рустама Минниханова в Таджикистан – в марте 2019-го и в марте 2023 года. Помимо обширной рабочей программы этих поездок, в них присутствовало и теплое общение Раиса Татарстана с Президентом Таджикистана. Эмомали Рахмон всегда рад таким встречам и лично принимает Рустама Минниханова. Это говорит о прочных личных отношениях, взаимном уважении и доверии друг к другу. Здесь воочию виден высокий авторитет Раиса Татарстана на международной арене, его ранг доверенного лица высшей российской дипломатии, лидера второго по численности народа в России и руководителя опорного региона страны.

Кроме того, сказалось и плодотворное взаимодействие с лидером Таджикистана в рамках группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», которую с 2014 года возглавляет Минниханов.

Презентация форума Kazan Digital Week: к нам приедет вся страна

На этой неделе состоялась презентация форума Kazan Digital Week, который пройдет с 20 по 22 сентября в выставочном центре «Казань Экспо». Максут Шадаев, руководитель Минцифры РФ и глава оргкомитета форума, на презентации авансировал наивысший уровень организации предстоящего события и небывалый по представительству состав участников:

Максут Шадаев анонсировал наивысший уровень организации форума и небывалый по представительству состав участников Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Все региональные кураторы цифровой трансформации примут участие в форуме, пройдут отдельные закрытые экспертные дискуссии на полях форума. Туда приедет вся страна. И мне кажется, такой представительности с точки зрения самой отрасли цифровых технологий и органов власти у нас ни на одном мероприятии в стране нет», – сказал глава Минцифры.

Уже подали заявки более тысячи спикеров, на форум зарегистрировались 5,7 тысячи человек. Ожидаются представители не менее 30 государств. Такой ажиотаж неудивителен, ведь в этом году Kazan Digital Week впервые пройдет в статусе федерального мероприятия.

Здесь мы видим, как Татарстан в который раз выступает в роли инкубатора форумов федерального значения. Сначала республика придумывает и на протяжении нескольких лет проводит подобные форумы, постепенно расширяя их качественно и количественно. И в какой-то момент окрепший форум выходит на федеральный уровень и начинает патронироваться уже федеральными властями. Из недавних примеров такого «выращивания» можно вспомнить, как регулярно проводимый республикой KazanSummit за 14 лет вырос в федеральное мероприятие «Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum».

Татарстан – родина форумов, не иначе!

На этой неделе уже в 19-й раз проходит традиционный Казанский кинофестиваль Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Казанский кинофестиваль: мусульманское кино – не простое развлечение

На этой неделе уже в 19-й раз проходит традиционный Казанский кинофестиваль. В этот раз он удивил изобилием татарстанского кино: в международную программу фестиваля вошло сразу четыре фильма наших режиссеров. По словам организаторов, в последние несколько лет в международный конкурс попадали лишь одна-две картины из республики. Кроме этого, еще 12 работ представлено в Национальном конкурсе, специально предназначенном для фильмов татарстанского производства или о Татарстане.

Такое изобилие представленного татарстанского кино вселяет надежды на появление в республике своей киноиндустрии. С учетом того, что западная кинопродукция почти не доходит до широких экранов страны в легальном виде или из-за запретов морального характера, у отечественного кино появился шанс на так называемое импортозамещение.

Не обошлось без звезд: присутствовала актриса Равшана Куркова Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На открытии фестиваля не обошлось без звезд: присутствовали актрисы Равшана Куркова и заслуженная артистка РФ Светлана Тома. А вчера в Казань приехали всемирно известный режиссер Эмир Кустурица и его российский коллега Федор Бондарчук. С обоими кинодеятелями встретился Рустам Минниханов, отметивший во время разговора с ними, что Казанский кинофестиваль способствует развитию туристической привлекательности Казани и ее узнаваемости во всем мире.

В Казань приехали всемирно известный режиссер Эмир Кустурица и его российский коллега Федор Бондарчук Фото: rais.tatarstan.ru

Название «фестиваль мусульманского кино» прижилось и стало неотделимо от казанского кинофорума, хотя львиная доля показываемых на нем картин прямо не соответствует религиозным канонам – например, не проходит классический тест «сестра, где твой хиджаб?». Не говоря уже об аниконизме, жестком запрете на изображение живых существ. Но в связи с последними геополитическими событиями, с поворотом России на Восток, Юг и Африку, значение контактов с дружескими мусульманскими странами чрезвычайно возросло, в том числе в рамках такой культурной дипломатии, как международные кинофестивали с участием представителей из мусульманских стран.

Так что нельзя не поддержать энтузиазм председателя оргкомитета фестиваля, заместителя Премьер-министра РТ Василя Шайхразиева: «Казань становится центром проведения очень больших международных форумов с точки зрения ислама. Это как второе дыхание. Наступило время, когда имеющийся опыт позволяет сделать этот кинофестиваль шире, глубже и интереснее».