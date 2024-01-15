Татарстан разработал план тушения лесных пожаров на новый сезон

Подготовка к пожароопасному сезону 2024 года стартовала в Татарстане. Уже разработан сводный план тушения лесных пожаров на территории региона. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе Минлесхоза РТ.

«В плане отображены сведения о лесах республики, количестве лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, порядке привлечения и использования таких средств. В ближайшее время документ будет направлен на согласование в Департамент лесного хозяйства по ПФО, а после — в ФБУ „Авиалесоохрана“ и Федеральное агентство лесного хозяйства», — отметил заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Министерства лесного хозяйства РТ Анас Сенгатуллин.

Спикер сообщил, что кроме сводного плана тушения лесных пожаров в этом году окажется разработан план противопожарного обустройства лесов. Он будет включать комплекс противопожарных мероприятий, в том числе работы по строительству и реконструкции дорог противопожарного назначения, прокладке противопожарных минерализованных полос, установке информационных стендов, аншлагов и щитов.

Лесники Татарстана заблаговременно проводят разъяснительную работу с населением, выступают на сходах граждан в сельских поселениях. Специалисты рассказывают о подготовке к пожароопасному сезону в лесах, правилах пожарной безопасности и штрафах за нарушения.

Стоит отметить, что за 2023 год в Татарстане случился один лесной пожар — весной в Альметьевском районе на площади 0,5 гектара. Огонь вспыхнул на полигоне ТБО и коснулся лесной подстилки.

Работа по предотвращению лесных пожаров проводится в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», инициированного по поручению Президента России Владимира Путина.