Татарстан разработает план мероприятий по сохранению лесов в трех лесничествах на 10 лет

Полевые и камеральные работы по лесоустройству на территории трех лесничеств проведут в этом году лесники Татарстана. Об этом «Татар-информу» сообщил начальник отдела государственного лесного реестра, использования лесов и лесоустройства Министерства лесного хозяйства РТ Алексей Мосунов.

«Лесоустройство будет проведено на территориях Буинского, Лениногорского и Мамадышского лесничеств. Наибольший объем работ запланирован в Лениногорском лесничестве – 52,9 тысячи гектаров. В Мамадышском лесничестве специалисты обследуют 46,4 тысячи гектаров, а в Буинском – 18,7 тысячи гектаров», – отметил он.

Лесоустройство – один из видов лесохозяйственной деятельности, предполагающий разработку плана мероприятий, направленных на рациональное использование, повышение продуктивности, воспроизводство, охрану и защиту зеленых насаждений, повышение культуры ведения лесного хозяйства. Полный цикл лесоустроительных работ обычно продолжается около двух лет и состоит из трех периодов – подготовительного, полевого и камерального.

«По результатам будут составлены актуальные планы ведения лесного хозяйства для каждого лесничества на ближайшие десять лет. Актуализация данных о состоянии лесного фонда – основа для эффективного управления лесными ресурсами республики», – отметил Мосунов.

По его словам, также будут проведены подготовительные работы к лесоустройству на территории Кзыл-Юлдузского, Елабужского, Тетюшского и Черемшанского лесничеств на площади 144,7 тыс. га. В целом лесной фонд Татарстана занимает более 1,2 млн га.

Забота об окружающей среде соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие».