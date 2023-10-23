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Татарстан рассматривает возможность восстановления спортивных объектов в Лисичанске
Республика Татарстан рассматривает возможность восстановления спортивных объектов в Лисичанске.
Этот вопрос обсуждался во время рабочего визита в подшефный город заслуженного тренера РФ, координатора партийных проектов «Единой России» «Детский спорт» и «Спорт без границ» Ольгой Павловой.
Вместе с куратором от региона Евгением Варакиным и начальником отдела молодежи и спорта Лисичанска Ольгой Лавской, представитель республики побывала на одном из разрушенных во время боевых действий спортивных объектов Лисичанска.
Кроме того, во время выездного совещания обсудили перспективы возрождения в городе детского спорта, а также оснащения спортшкол и секций инвентарем и проблемы, связанные с нехваткой тренеров.
Ольга Павлова считает, что продвижению спорта в Лисичанске поспособствует проведение на его территории, при участии Татарстана, соревнований и турниров.
Отмечается, что это станет возможным, как только Лисичанск выйдет из «красной зоны» и город не будет подвергаться угрозам обстрела со стороны ВСУ.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
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