Татарстан рассматривает сотрудничество с китайской Hynovation в сфере водородного топлива

Татарстан изучает возможность сотрудничества с китайской компанией Hynovation, которая специализируется на водородных топливных элементах. Республика заинтересована в ее разработках, рассказал глава Минпромторга РТ Олег Коробченко после посещения завода по производству водородных двигателей в КНР.

«Мы рассматриваем сотрудничество в сфере водородного топлива. Тем более что в Татарстане это направление активно развивается, например КАМАЗ в 2025 году планирует начать тестировать водородобусы. В Набережных Челнах планируют сформировать водоробусный парк, где появится зарядная станция для данного вида транспорта», — напомнил Коробченко.

Компания производит продукцию, которая находит широкое применение в легковых автомобилях, грузовиках, железнодорожном транспорте, судах и многих других областях.