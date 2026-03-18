Татарстан расширяет возможности инклюзивного отдыха для детей с РАС

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

Татарстан расширяет возможности инклюзивного отдыха для детей с расстройством аутистического спектра и другими ментальными нарушениями. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Очный этап ежегодного смотра профильных программ для таких детей, третий год подряд организуемый региональным Министерством по делам молодежи и Республиканским центром «Лето», прошел в Общественной палате РТ.

Среди экспертов и членов жюри помимо представителей ОП Татарстана были сотрудники Молодежного оздоровительного центра имени А. Д. Губина и Центра по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Камский Артек».

Свои программы представили шесть некоммерческих организаций и благотворительных фондов. Это были благотворительный фонд помощи детям и взрослым «В твою пользу», благотворительный фонд Светланы Изамбаевой, Диабетическое общество инвалидов РТ, городской казанский Центр «Ял», АНО «Добрая Казань» и Ассоциация развития социальных инициатив.

«Вопросы поддержки детей с ментальными особенностями находятся в фокусе нашего пристального внимания. Сегодняшнее мероприятие – очередной шаг в реализации комплексной стратегии, нацеленной на создание условий для полноценной социализации и развития таких ребят», – заметил, приветствуя участников, председатель Общественной палаты РТ Александр Терентьев.

Директор Республиканского центра «Лето» Нина Шимина обратила внимание на системный подход Татарстана к организации инклюзивного отдыха. В республике создана четкая нормативная база, предусматривающая в том числе квоту в 3% для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных и государственных лагерях.

По словам докладчицы, в рамках программы «Лето – детям» доступная среда создается на всех реконструируемых объектах. Три ключевых лагеря, «Мирас-Наследие», «Восток» и МОЦ имени Губина, уже полностью адаптированы под нужды особенных детей. В текущем году к ним присоединится «Камский Артек».

«Мы также стремимся привлекать к работе лучшие практики общественных организаций, регулярно проводя совместный со Общественной палатой РТ смотр инклюзивных программ», – добавила Шимина.

По итогам смотра эксперты поддержали семь проектов участников: «Симург», «Всё просто», «Школа социальной безопасности», «Баллы Барс 2026», «Шире круг», «Добрый мяч» и «Юные патриоты». Дети-инвалиды и дети с особыми потребностями получат 550 путевок в оздоровительные лагеря республики.

Заместитель министра по делам молодежи РТ Руслан Семенов выразил благодарность каждому коллективу и команде из числа участников смотра. «Благодаря вам дети с особыми потребностями получают равные возможности для полноценного отдыха и развития, что полностью соответствует целям национального проекта „Молодежь и дети“. Уверен, что представленные проекты станут основой дальнейшего совершенствования нашей региональной системы инклюзивной среды», – сказал он.