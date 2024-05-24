Татарстан расширит сотрудничество с Китаем в медиасфере

Фото: пресс-служба Полпредства Татарстана

Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин встретился с гендиректором телеканала «Большая Азия» Александром Лебедевым и директором Евразийского бюро медиакорпорации КНР (CMG) Ван Бинем. На встрече стороны обсудили сотрудничество Татарстана и Китая в медиасфере, сообщает пресс-служба представительства.

Участники встречи отметили, что за последние годы обоюдный интерес России и Китая друг к другу вырос многократно, увеличился оборот товаров, причем партнеры видят еще больше перспектив для сотрудничества.

На встрече стороны решили начать системно работать с Татарстаном в сфере медиа. Ван Бинь предложил провести в одном из музеев РТ выставку о китайской цивилизации. В 2023-м экспозицию представили в восьми странах, напомнил он. Также гость предложил организовать презентации экономических потенциалов китайских провинций, а также подписать соглашения между медиакорпорацией Китая и ведущими СМИ Татарстана. Директор Евразийского бюро не исключил возможность посещения Татарстана гендиректором Медиакорпорации Китая (CMG) Шэнь Хайсюном.

В ближайшее время руководители «Большой Азии» и Евразийского бюро медиакорпорации Китая планируют с рабочим визитом посетить Казань. В столице РТ стороны хотят поговорить о сотрудничестве с профильными министерствами и ведомствами.