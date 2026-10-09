Татарстан рассчитывает расширить участие в федеральных программах и нацпроектах

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В Министерстве экономики Татарстана прошло совещание с сенаторами РФ и депутатами Государственной Думы, избранными от республики. Участники обсудили привлечение федерального финансирования, продвижение законодательных инициатив региона и участие Татарстана в национальных проектах и государственных программах, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Совещание провел заместитель Председателя Государственного Совета Татарстана Марат Ахметов. В нем также участвовали заместитель Председателя Госсовета Юрий Камалтынов и заместитель Премьер-министра республики – министр экономики Мидхат Шагиахметов. Представители профильных министерств и ведомств подключились к встрече по видео-конференц-связи.

Открывая совещание, Марат Ахметов назвал главным общественно-политическим событием года выборы депутатов Госдумы девятого созыва. Татарстан в нижней палате российского парламента представляют 13 депутатов от разных политических партий.

Ахметов напомнил, что 28 сентября Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с избранными депутатами Госдумы. На встрече он подчеркнул важность совместной работы над социально-экономическим развитием республики и повышением качества жизни татарстанцев, а также поставил перед депутатами конкретные задачи. По словам Ахметова, для их решения необходимо действовать единой командой.

Он также отметил, что в республике сложилась традиция согласованной работы с татарстанскими депутатами в Госдуме. Сейчас в регионе действуют 18 рабочих групп, каждую из которых возглавляет курирующий депутат. В их состав входят представители республиканских министерств и ведомств.

Основные задачи групп – привлекать федеральные средства в экономику Татарстана через национальные проекты и государственные программы, а также продвигать законодательные инициативы республики. Ахметов выразил уверенность, что совместная работа позволит и дальше отстаивать интересы региона на федеральном уровне. Он подчеркнул, что депутатам важно действовать согласованно на благо жителей республики независимо от партийной принадлежности.

Отдельно заместитель Председателя Госсовета остановился на социально-экономических показателях Татарстана. По его словам, несмотря на непростые условия, благодаря согласованным действиям органов власти под руководством Раиса республики экономика демонстрирует положительную динамику, а объем валового регионального продукта ежегодно растет.

Ахметов также сообщил, что в парламенте Татарстана широко обсуждают проект республиканского бюджета. Представленный документ позволяет сохранить все действующие программы без сокращения социальных расходов.

Заместитель Премьер-министра Татарстана – министр экономики Мидхат Шагиахметов пояснил, что совещание организовали по поручению Рустама Минниханова. Его цель – обеспечить максимально активное участие республики в программах и проектах, которые реализуют на федеральном уровне.

По словам министра, с 2012 года в Татарстане действует механизм взаимодействия органов исполнительной власти, профильных ведомств, сенаторов, депутатов Госсовета и Госдумы, а также предприятий и организаций республики. Работа ведется в рамках специально созданных рабочих групп. Шагиахметов подчеркнул, что этот механизм необходимо развивать и продолжать координировать действия с предприятиями и организациями региона.

Министр напомнил, что сейчас формируют федеральный бюджет на 2027–2029 годы. Бюджетная политика на ближайшие три года предусматривает выполнение социальных обязательств, финансирование обороны и безопасности страны, поддержку участников специальной военной операции и их семей, а также развитие технологического лидерства.

Одним из способов привлечения федеральных средств Шагиахметов назвал участие Татарстана в инвестиционных программах государственных корпораций, институтов развития и федеральных фондов, которые поддерживают и развивают регионы.

Еще одно важное направление – участие республики в национальных проектах технологического лидерства. Всего сформировали девять таких проектов, на реализацию которых предусмотрено около 446,1 млрд рублей. Из этой суммы 259,7 млрд рублей составляют федеральные средства. В прошлом году Татарстан заключил соглашения о реализации двух национальных проектов технологического лидерства.

Особое внимание, по словам Шагиахметова, уделяют объектам, которые планируют построить или модернизировать в рамках национальных проектов и государственных программ.

Министр также отметил эффективность продвижения законодательных инициатив Татарстана на федеральном уровне в рамках «Правительственных часов» Госдумы. Эту работу организовали по инициативе депутата Госдумы Олега Морозова.

По словам Шагиахметова, такой формат позволяет напрямую информировать руководителей федеральных органов исполнительной власти, председателей комитетов Госдумы и членов правительства России о проблемах и задачах, которые требуют решения в интересах республики.

Он призвал активнее использовать площадку «Правительственных часов» для продвижения законодательных инициатив и предложений по совершенствованию нормативного регулирования.

Председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин представил прогноз основных показателей федерального бюджета на ближайшие три года.

По его данным, объем валового внутреннего продукта России в 2027 году ожидается на уровне 248,3 трлн рублей, а к 2029 году может вырасти до 281,7 трлн рублей. Инфляцию в прогнозе заложили на уровне 4% ежегодно в течение всего трехлетнего периода. При этом Якунин отметил, что изменение экономической ситуации может повлиять на прогнозные показатели.

В 2027 году дефицит федерального бюджета планируют увеличить с 3,2 трлн до 5,4 трлн рублей. Как пояснил Якунин, это связано с пересмотром макроэкономических прогнозов.

Доходы федерального бюджета в 2027 году должны вырасти на 5,1% по сравнению с оценкой на 2026 год и составить 43,3 трлн рублей. Основную часть поступлений обеспечат ненефтегазовые доходы – около 36,3 трлн рублей.

По информации главы профильного комитета, налоги с оборота, включая НДС, акцизы и пошлины, принесут бюджету около 23 трлн рублей. Поступления от налогов на прибыль и доходы вырастут почти на четверть – до 6,5 трлн рублей.

В расчетах федерального бюджета среднюю цену нефти Urals заложили на уровне 53 долларов за баррель. Курс доллара в 2027 году, согласно прогнозу, составит 87,4 рубля против 79,5 рубля в 2026 году.