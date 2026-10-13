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Экономика 13 октября 2026 10:54

Татарстан рассчитывает получить инфраструктурные кредиты на 1,5 млрд рублей

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Татарстан в следующем году планирует привлечь казначейские инфраструктурные кредиты в объеме более 1,5 млрд рублей. Об этом сообщила заместитель министра финансов РТ Алла Анфимова на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

«Кроме инфраструктурного кредита у нас предусмотрена возможность привлечения из федерального бюджета краткосрочных кредитов на покрытие временных кассовых разрывов», – рассказала она.

Анфимова уточнила, что в 2027 году планируется получить краткосрочные кредиты на 46 млрд рублей, в 2028-м – на 48 млрд рублей и в 2029-м – на 50 млрд рублей. Краткосрочные кредиты будут погашены в течение года, отметила она.

#кредиты
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