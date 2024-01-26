Татарстан распространяет опыт сдачи нормативов ГТО на подшефные территории

Татарстан является лидером в Приволжском федеральном округе по доле населения, принявшего участие в выполнении ГТО. Данный опыт республика намерена распространить на подшефных территориях.

Так, власти республики организовали поездку в Крым для 74 детей из подшефных городов ЛНР. Неделю 45 школьников из Лисичанска и их 29 сверстников из Рубежного проведут в молодежном центре «Сэлэт – Ак Барс» в Форосе.

Фото: © «Татар-информ»

Дети и подростки в возрасте от 12 до 17 лет примут участие во Всероссийских «Народных Играх ГТО». Им предстоит выполнить нормативы комплекса ГТО в категории «Юниоры».

Фото: © «Татар-информ»

В Форосе юные лисичане и рубежане пробудут до 4 февраля. Кроме спортивной программы, школьников ждут экскурсии по крымскому побережью и развлекательные мероприятия.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.