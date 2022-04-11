Татарстан пять лет входит в четверку регионов России с самым низким уровнем бедности

Татарстан пятый год подряд входит в четверку регионов России с самым низким уровнем бедности. Об этом сообщила заместитель министра труда, занятости и социальной защиты республики Наталья Бутаева на заседании Комитета Государственного Совета РТ по социальной политике.

«По результатам 2020 года уровень бедности в Татарстане составил 6,6%. По предварительной оценке, в прошлом году — 6,3%. То есть мы остаемся в четверке лидеров по минимальному уровню бедности», — сказала докладчик.

Бутаева уточнила, что в республике около 270 тыс. человек живут ниже уровня бедности. Из них 80% — это семьи с детьми.

«Позиция России направлена на то, чтобы в первую очередь вывести этих людей из бедности», — подчеркнула она.