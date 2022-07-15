Татарстан проведет «Южный Сабантуй» в Ростове-на-Дону

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

Завтра, 16 июля, в парке культуры и отдыха имени города Плевен Ростова-на-Дону состоится Сабантуй. На празднике плуга ростовчан ждут танцы, татарские угощения и борьба на поясах. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации Зеленодольского района РТ.

Организатором Сабантуя в городе от Республики Татарстан второй год подряд выступает Зеленодольский район. В подготовке праздника также участвуют Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области, Духовное управление мусульман РТ и Ростовская областная общественная организация «Татаро-Башкирский культурный центр „Якташлар“ („Земляки»“)».

На празднике гости смогут познакомиться с предметами культуры и быта татар, изделиями народных промыслов и ремесел, а также попробовать блюда национальной кухни, чак-чак и чай из душистых трав.

Кроме того, в программе «Южного Сабантуя» в этом году — концерт творческих коллективов Ростовской области и Республики Татарстан, игры, конкурсы, мастер-классы и соревнования по национальной татарской борьбе на поясах корэш. За звание абсолютного батыра поборются местные борцы.

«На праздник также уже приехали кавер-группа „Чак чак“, Государственный ансамбль песни и танца „Агидель“ Республики Татарстан и многие другие. Обустройство сцены начнется сегодня вечером», — рассказала агентству начальник пресс-службы района Регина Чибрикова.