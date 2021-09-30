Татарстан проведет научную конференцию для психологов всех ведомств со всей России

В первых числах октября в Казани пройдет Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы психологической деятельности и пути их решения» для специалистов всех ведомств. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала начальник отдела социальных проектов и профессиональной самореализации Министерства по делам молодежи РТ — исполняющая обязанности заместителя министра Наталья Пивоварова.

«Работа на конференции организована по трем тематическим направлениям — это и межведомственное взаимодействие в оказании психологической помощи населению, и современные инструментарии психологической деятельности, и вопросы по поддержке кадрового психологического ресурса», — перечислила спикер.

Наталья Пивоварова добавила, что участниками конференции станут специалисты со всей страны. Спикерами выступят авторитетные профессионалы психологической практики из городов Москва, Санкт-Петербург, Керчь, Ижевск, Саратов, Нижний Новгород, Череповец, Казань, Елабуга, Набережные Челны, Нижнекамск. Также зарегистрировались спикеры из Беларуси.

Конференция пройдет онлайн и очно для специалистов из Казани.

Уже подтвердили участие более тысячи человек, однако подключения ожидают от пяти тысяч психологов и психотерапевтов.