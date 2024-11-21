Татарстан проведет экореабилитацию Мелекески и Ноксы по проекту «Вода России»

Экореабилитация двух рек — Мелекески и Ноксы — будет проведена в Татарстане благодаря новому федеральному проекту «Вода России». Об этом сообщил сегодня заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский на пресс-конференции в «Татар-информе».

Работы по расчистке русла реки Мелекески начнутся в 2025 году. При этом их завершение приурочат к празднованию 400-летия Набережных Челнов,

«Предусмотрено финансирование на три последующие года, общая стоимость мероприятия — 320 млн рублей. Это средства федерального бюджета. Мы почистим более 3 км», — сказал Тарнавский.

Мероприятия по расчистке русла реки Ноксы с притоками в Казани оцениваются в 718 млн рублей. Проект рассчитан на 2028-2030 годы и охватит почти 28 км реки.

«Однако в связи с тем, что проект знаковый, ставим задачу начать работы раньше, прорабатываем вопрос с Росводресурсами», — добавил Егор Тарнавский.

Федеральный проект «Вода России» включен в новый национальный проект «Экологическое благополучие», который стартует в 2025 году. В республике предусмотрены 17 мероприятий по строительству и реконструкции очистных сооружений и 9 — по расчистке водных объектов.