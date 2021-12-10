Татарстан проведет Дни татарского просвещения в Тюменской и Оренбургской областях

Татарстан проведет в декабре Дни татарского просвещения в Тюменской и Оренбургской областях. Об этом сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин на заседании Координационного совета по делам соотечественников при Президенте РТ.

Как рассказал глава Минобрнауки, с 15 по 17 декабря запланировано проведение Дней татарского просвещения в Тюменской области, а с 20 по 22 декабря — в Оренбургской.

«Эффективной площадкой для обмена опытом стали проводимые Дни татарского просвещения. В рамках данного мероприятия подписываются соглашения между министерствами субъектов РФ, а также образовательными организациями Татарстана и других регионов», — подчеркнул Хадиуллин.

Дни татарского просвещения в 2019 году прошли в Челябинской области, в 2018-м — в Финляндии, Республике Крым, Казахстане и Ульяновской области, а в 2017-м — в Турции, Омской, Курганской и Самарской областях.