Татарстан протестирует новую систему помощи бизнесу через сайт госуслуг

На платформе обратной связи портала «Госуслуги» запустят новый функционал, позволяющий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям подавать обращения по наиболее частым вопросам и получать ответы в сжатые сроки. Одним из пилотных регионов для тестирования новой системы определена Республика Татарстан, сообщают авторы идеи.

Обеспечивать работу системы будут агентства развития и инвестиционные комитеты при руководителях регионов. Первые будут мониторить качество обработки обращений и выявлять наиболее острые проблемы бизнеса, а вторые займутся поиском их решений. Полностью интегрироваться в новую систему субъекты Федерации должны до начала апреля будущего года.

«Крайне важна также и публичность результатов отработки вопросов инвесторов. Необходимо показать, решена ли проблема. Платформа обратной связи готова, и мы планируем подключать к получению запросов все регионы страны», — заметил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

Через платформу обратной связи «Госуслуг» можно будет получить ответы на вопросы, связанные с поддержкой и сопровождением бизнеса, кадровыми ресурсами, использованием природных ресурсов, подключением к инженерным сетям и автомобильным дорогам. Предельный срок ответа составит 5, 10 или 30 календарных дней в зависимости от сложности вопроса. Полученный ответ можно будет оценить по шкале от одного до пяти баллов.

Эксперты Татарстана положительно оценили запуск новой системы. По мнению уполномоченного при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Фарида Абдулганиева, новый функционал на сайте госуслуг отвечает запросам к омниканальному взаимодействию между властью и бизнесом.

«Чтобы справиться с быстро меняющимися условиями, предприниматели должны иметь возможность оперативного получения поддержки через разные каналы связи. Поэтому мы активно развиваем дистанционные формы общения, включая Telegram-канал „Деловорот“, вебинары и онлайн-встречи», — уточнил бизнес-омбудсмен РТ.

Абдулганиев добавил, что за последние четыре года в общественную приемную уполномоченного по защите прав предпринимателей поступило более 25 тыс. обращений. В 75% случаев удалось защитить права и интересы бизнеса, в остальных — оперативно предоставить консультационную или экспертную поддержку.