Татарстан продвинулся в рейтинге работодателей России

Республика Татарстан за минувший год увеличила присутствие в рейтинге работодателей России. В ежегодном «Рейтинге работодателей России», который представила платформа онлайн-рекрутинга hh.ru, в числе крупнейших компаний с численностью работников от 5001 чел. находятся КФУ, КАМАЗ, Ак Барс Банк.

Так, Казанский (Приволжский) федеральный университет расположился на 58-м месте рейтинга, КАМАЗ – на 88-м, Ак Барс Банк – на 116-м.

В топ-10 вошла компания СИБУР, две крупные промышленные площадки которой («Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим») расположены в Татарстане. Она замыкает первую десятку рейтинга.

В этом году в крупнейшем исследовании рынка приняли участие 2266 российских компаний, что на треть больше, чем годом ранее. Итоговый балл в рейтинге формировался на основе трех показателей: готовность сотрудников рекомендовать компанию как работодателя, оценка внешних соискателей, а также экспертная оценка уровня развития HR-процессов в компании.

«Очень ценно, что нас поддерживают сотрудники, члены комиссии и тысячи соискателей, которые из года в год голосуют за СИБУР, – говорит директор по управлению персоналом СИБУРа Данил Рассказов. – В своей работе мы сфокусированы на формировании человекоцентричной среды, где доступность и качество сервисов, услуг и комфорта сотрудников являются неотъемлемой частью компании».

Рассказов добавил, что компания стремиться создавать условия развития как для молодежи, предлагая программы, востребованные среди сегодняшних студентов, так и для экспертов старшего возраста, поддерживая культуру наставничества в компании. «Таким образом, в СИБУРе есть все условия для роста и достижения успеха людьми, которые готовы ставить перед собой амбициозные задачи и успешно их решать», – резюмировал он.

Стоит добавить, что компания заняла лидирующую позицию в рейтинге среди брендов, не имеющих товаров и услуг для конечного потребителя.

Директор бренд-центра HeadHunter Нина Осовицкая, в свою очередь, отмечает, что сейчас работодатели находятся в постоянном поиске решений и инструментов для эффективной работы с соискателями. «При этом СИБУР остается высоко узнаваемой компанией, оперируя в B2B и не имея магазинов или товаров для широкой аудитории, что еще больше подчеркивает силу бренда. Это действительно впечатляющий результат, подтверждающий, что компания обеспечивает свою узнаваемость через выдающееся взаимодействие с сотрудниками, партнерами и соискателями», – сказала она.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»