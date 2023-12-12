Татарстан продолжит знакомить школьников со вкладом ТАССР в Победу

В 2023 году Республика Татарстан впервые приняла участие во всероссийской военно-патриотической программе «Дороги Победы». В 2024-м в регионе планируют продолжить знакомить школьников с примерами доблести жителей ТАССР в годы Великой Отечественной войны.

Программа реализуется с 2014 года, но РТ впервые приняла участие в ней лишь в текущем году. В общей сложности за год было проведено 64 экскурсии, в которых приняли участие 2432 школьника из Татарстана, Марий Эл, Пермского края, Московской, Нижегородской, Свердловской, Ярославской и Саратовской областей.

Школьники знакомятся с историей Казани на бесплатных экскурсионных маршрутах. В частности, в обзорную экскурсию по Казани «Татарстан — тыловой арсенал Победы» включены объекты, связанные с периодом Великой Отечественной войны. Например, экспозиция музея порохового завода рассказывает об одном из старейших предприятий России, основанном в 1788 году по решению императрицы Екатерины II.

В свою очередь обзорная экскурсия по Казани «Герои Победы» включает объекты, связанными с жизнью и подвигом Михаила Девятаева. Это сквер Славы в Советском районе Казани, где на современных стендах можно ознакомиться как с историей Героя Советского Союза, так и с историей жизни тылового города и трудовых свершений казанцев. А также дом №5 по улице Сеченова, где жил Девятаев и на котором сейчас имеется мурал о нем.

Экскурсия «Казань — город трудовой доблести!» предусматривает посещение музея-заповедника «Казанский Кремль» и музея-мемориала Великой Отечественной войны. Экспозиция последнего рассказывает о патриотизме и подвигах воинов из Татарстана, боевом пути воинских соединений, сформированных в республике.

Существует и двухдневная экскурсионная программа с питанием и проживанием в трехзвездочной гостинице «Арсенал Победы. Казань». Она включает обзорную экскурсию по Казани и пешеходную экскурсию по улице Баумана. Гости увидят музей-заповедник «Казанский Кремль», музей-мемориал Великой Отечественной Войны, мультимедийный исторический парк «Россия — Моя история» и его выставку «От великих потрясений к Великой Победе 1914–1945».

«Главным фактором успеха поездок стало смешение подходов в разработке маршрутов: включение в программу современных музейных пространств и объектов вместе с классическим материалом, которым с удовольствием делились методисты экскурсионного отдела», — отмечают организаторы программы в Татарстане.

Подобные просветительские программы патриотической направленности для детей и молодежи реализует АНО «Агентство развития внутреннего туризма» при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках национального проекта «Образование». Региональным представителем программы выступает туроператор «Бюро путешествий Казань».

Чтобы стать участником бесплатной всероссийской военно-патриотической программы «Дороги Победы», необходимо отправить заявку туроператору «Бюро путешествий Казань» на электронную почту: priem@kazantur.ru. При этом требуется соблюдение обязательных условий: участвовать в программе могут только школьники; в рамках одного сезона можно выбрать только одну программу; проезд до Казани участник оплачивает самостоятельно; группа должна быть собрана строго по формуле 35 детей плюс трое взрослых.

Сейчас туроператор «Бюро путешествий Казань» подал заявку на конкурсную комиссию Президентского фонда культурных инициатив для участия и реализации в 2024 году культурно-просветительских, военно-патриотических проектов для школьников. Итоги конкурса подведут в конце января будущего года.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.