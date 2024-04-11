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Татарстан продолжает восстанавливать водопровод в Лисичанске
Аварийные бригады из Татарстана продолжают оказывать помощь «Водоканалу» Лисичанска. По завершению отопительного сезона специалисты республики приступили к восстановлению центрального городского водопровода.
«Мы "брошены" на самые сложные участки, где требуется полная замена труб и восстановление системы», – сообщил «Татар-информу» инженерно-технический работник «Казэнерго» Николай Айдов.
Прибывшие в Лисичанск казанцы всего за неделю устранили 15 серьезных порывов в системе водопровода Лисичанска.
Напомним, аварийные бригады из Татарстана работают на подшефной территории с 2023 года – это специалисты АО «Казэнерго» и зеленодольского «Водоканала», сменяющие друг друга каждый месяц. Благодаря их работе в городе восстановлена система отопления более чем в тридцати многоэтажках, проложены сотни метров нового трубопровода, ликвидированы десятки аварий на водо-и-теплотрассах.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
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