Татарстан продолжает восстанавливать водопровод в Лисичанске

Аварийные бригады из Татарстана продолжают оказывать помощь «Водоканалу» Лисичанска. По завершению отопительного сезона специалисты республики приступили к восстановлению центрального городского водопровода.

«Мы "‎брошены"‎ на самые сложные участки, где требуется полная замена труб и восстановление системы», – сообщил «Татар-информу» инженерно-технический работник «Казэнерго» Николай Айдов.

Прибывшие в Лисичанск казанцы всего за неделю устранили 15 серьезных порывов в системе водопровода Лисичанска.

Напомним, аварийные бригады из Татарстана работают на подшефной территории с 2023 года – это специалисты АО «Казэнерго» и зеленодольского «Водоканала», сменяющие друг друга каждый месяц. Благодаря их работе в городе восстановлена система отопления более чем в тридцати многоэтажках, проложены сотни метров нового трубопровода, ликвидированы десятки аварий на водо-и-теплотрассах.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.