Татарстан продолжает восстанавливать тепло в домах Лисичанска

В Лисичанске продолжается восстановление сети теплоснабжения. Среди подрядных организаций, задействованных в работе, – татарстанское предприятие «Евро-Тех», а также аварийная бригада, командированная в подшефный город из Зеленодольска.

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Подготовку к подаче отопления в жилые дома и социальные объекты курирует специально созданный оперативный штаб, в состав которого входит вице-премьер Татарстана Евгений Варакин. Несмотря на воскресный день, главный куратор подшефных республике городов ознакомился с ходом выполнения работ, осмотрел ряд объектов, на которых ведется замена теплоносителей. Также Варакин пообщался с руководством подрядных организаций.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.