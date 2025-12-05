Татарстан продолжает системную работу по обеспечению жителей Лисичанска водой

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Республикой Татарстан продолжает системную работу по обеспечению жителей подшефного города Лисичанска водой.

В районах, где централизованные сети водоснабжения пока не функционируют или находятся на реконструкции, основным способом доставки воды остается подвоз автоцистернами. Экипажи из Татарстана работают ежедневно, совершая по два рейса в день. За один выезд одна машина доставляет около 10 кубометров воды, что позволяет стабильно снабжать водой жилые улицы частного сектора. Эта мера, хотя и временная, играет ключевую роль в обеспечении населения в том числе и питьевой водой.

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Одновременно расширяется охват многоквартирных домов, подключенных к центральным сетям. Подача воды становится возможной только после восстановления внутридомовых коммуникаций – многие из них находились в изношенном или аварийном состоянии. На время ремонтных работ для жителей также организованы «социальные краны».