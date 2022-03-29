Татарстан отправил шесть фур с гуманитарной помощью для жителей ДНР и ЛНР

Сегодня из Татарстана в Донецкую и Луганскую народные республики отправилось шесть фур гуманитарной помощи. По словам директора распределительного центра Фархата Ешмуратова, общая масса груза составила 140 тонн.

«Сегодня мы отправили в Донецкую и Луганскую республики продукты питания с длительным сроком хранения. Это не первая партия и надеюсь, что не последняя. Мы готовы и будем оказывать поддержку нуждающимся, пока у нас есть такая возможность», - сказал он.

В список отправленных продуктов вошли мясные и рыбные консервы, макароны, различные крупы, подсолнечное масло, мука, сахар и чай. Помимо этого, для жителей Донбасса были подготовлены одежда и обувь, пледы и одеяла, а также товары первой необходимости и средства личной гигиены.

Заместитель Премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев поблагодарил всех, кто принял участие в формировании груза. Это в том числе Межрегиональная общественная организация «Всемирный конгресс татар», ПАО «КАМАЗ», ООО «АГАВА», Азнакаевский и Новошешминский муниципальные районы и группа компаний «БРИЗ».

«Мы помним, как во время пленарного заседания сельских предпринимателей был поднят этот вопрос, благодаря чему удалось собрать большое количество финансовых средств для покупки всего самого необходимого жителям Донбасса», – отметил Шайхразиев

О начале специальной военной операции на Украине 24 февраля объявил Президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что главная цель военнослужащих России – защитить мирное население, на протяжении восьми лет подвергающееся агрессии со стороны киевского режима.