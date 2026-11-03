Татарстан продлил прием заявок на VII республиканский конкурс «Инженер года»

Прием заявок на VII республиканский конкурс «Инженер года» в Татарстане продлен до 13 ноября. Стажировки победителей пройдут в Татарстане и в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» первый заминистра промышленности и торговли РТ, зампредседателя оргкомитета конкурса Родион Карпов.

«На заседании оргкомитета 28 августа этого года был дан старт очередному республиканскому конкурсу «Инженер года». Конкурс создан по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова в 2018 году после встречи с рабочим коллективом. Молодые работники попросили учредить этот конкурс, чтобы обратить внимание на важность профессии», – рассказал он.

С тех пор конкурс стал одним из самых массовых и популярных профессиональных состязаний в регионе. В последнее время награды победителям вручает Рустам Минниханов на коллегии Минпромторга РТ.

«Мы видим большой ажиотаж заявок – они ежегодно поступают сотнями. Учитывая пожелания руководителей оргкомитета и непосредственных руководителей наших предприятий и вузов, конкурс буквально на днях был продлен до 13 числа. Еще есть время, чтобы желающие подали заявки», – сообщил Карпов.

За все время участниками профессиональных состязаний стали более 2 тысяч человек, а победителями – 213 человек. Участие в конкурсе бесплатное. Для финалистов предусмотрены ценные подарки, они могут пройти стажировку.

«Для победителей организуются очные этапы, где участники могут презентовать свои проекты экспертной комиссии. Лучшие награждаются ценными подарками и получают возможность пройти стажировку, которая организована по отдельному поручению Рустама Минниханова. В этом году реализован совместный проект: победителем конкурсной процедуры стал КФУ, который вместе с питерскими коллегами проведет выездную стажировку – одна часть пройдет в Татарстане, вторая – в Санкт-Петербурге», – сообщил Карпов.

К участию в конкурсе приглашаются представители трех возрастных категорий: «Будущие инженеры» (студенты вузов, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры), «Молодость, успех, перспективы» (работники предприятий и вузов до 35 лет, занимающиеся инженерной деятельностью) и «Опыт, достижения, компетентность» (работники предприятий старше 35 лет). Такое разделение, по словам организаторов, позволяет избежать ситуации, когда одновременно участвуют студент и главный конструктор крупного предприятия – уровень работ у них объективно разный.

Заявки принимаются по 12 номинациям: машиностроение, авиационная промышленность, приборостроение, радиоэлектроника, робототехника, искусственный интеллект, нефтегазовая промышленность, энергетика, пищевая и легкая перерабатывающая отрасли, химия и нефтехимия, строительство, транспорт, сельское хозяйство и ряд подкатегорий.