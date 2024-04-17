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Татарстан признан лучшим спортивным регионом России
Татарстан стал обладателем премии СБК (Sport Business Awards) как лучший спортивный регион года. Награда вручена главе Минспорта республики Владимиру Леонову, сообщается в телеграм-канале министерства.
Церемония вручения премии состоялась в Москве.
«Что мы выиграли? Как обычно, что-то мы выиграли», — пошутил Леонов, приняв награду.
Он пригласил всех присутствовавших на церемонии в Татарстан и отметил, что Россия — это великая спортивная держава, славная своими регионами.
Кроме того, обладателем премии в области спортивного бизнеса и управления стал казанский экстрим-парк «УРАМ».
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