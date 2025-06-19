Татарстан признан самым открытым ВИЭ-регионом в России. Это стало известно в ходе торжественная церемонии награждения победителей комплексного регионального инвестиционного рейтинга в области возобновляемой энергетики, учредителем которого выступает Ассоциация развития возобновляемой энергетики (АРВЭ).

Мероприятие прошло 18 июня в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

АРВЭ проводит регулярный комплексный анализ инвестиционного климата субъектов РФ в области возобновляемой энергетики начиная с 2020 года. Методология предполагает всестороннюю оценку перспектив развития «зеленой» генерации на территории регионов по широкому спектру критериев: регуляторная и инвестиционная среда, наличие природного потенциала, инфраструктуры и так далее.

Лидерами рейтинга по итогам 2024-го по совокупности показателей стали Ростовская область, Ставропольский край и Волгоградская область.

Татарстан в топе-10 занял шестое место, пропустив вперед Астраханскую область и Дагестан. Если исключить все эти регионы Юга России, в которых возобновляемая энергетика активно развивается в числе прочего и по природно-климатическим причинам, республика, можно сказать, оказалась фактически первой в стране.

Одновременно Татарстан занял второе место в списке лидеров нормативного регулирования (после Дагестана), а также третье – среди лидеров в секторе электротранспорта (после Московской области и Москвы, а также Ленинградской области и Санкт-Петербурга).

Стоит отметит, что самым открытым ВИЭ-регионом АРВЭ признавала Татарстан также в 2023-м, а по итогам 2021-го республика заняла в этой номинации третье место.

Интересно, что ВИЭ в Татарстане (за исключением 1 МВт биогазовой электростанции) пока нет; в общей установленной мощности объектов генерации электроэнергии в республике, которая составляет 8636,582 МВт, доминируют газовые ТЭС, а из «классической» возобновляемой энергетики действует только Нижнекамская ГЭС «Татэнерго». Однако известно, что компания «Форвард Энерго» планирует, правда, только к 2030-му построить в Буинском районе ветропарк суммарной мощностью 349 МВт. В связи с этим не очень понятно, за что именно АРВЭ уже не в первый раз награждает Татарстан.

В описании региона на сайте рейтинга указано, что «за 2023–2024 год, согласно системе «Интерфакс», количество упоминаний ВИЭ в региональных СМИ составило более 700 раз, а на площадке ИА «Татар-информ» было проведено 17 пресс-конференций экологической направленности». И что «для обсуждения вопросов развития ВИЭ» в регионе созданы межведомственные рабочие группы по вопросам строительства ветровых электростанций и малых ГЭС, а также «межведомственная рабочая группа по вопросам климатической политики и планов по декарбонизации Республики Татарстан».